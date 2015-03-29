Українське військо не вбиває мирне населення — Порошенко
01:16, 29 березня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко запевняє, що українське військо не вбиває мирне населення на Донбасі.
Українське військо не вбиває мирне населення - Порошенко / Фото УНІАН
Про це він заявив в інтерв'ю каналу ICTV.
“Я можу відповідально заявити: українське військо не вбиває мирне населення”, - сказав він.
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За його словами, "українські патріоти, які живуть по той бік вони залишаються під впливом кремлівської пропаганди, яка, що б там не робилося, намагається це представити у викривленому вигляді".
"І це, до речі, теж окрема тема, як протидіяти кремлівській пропаганді", - додав глава держави.
Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко запевнив, що не допустить конфлікту всередині влади.
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