Начальник штабу ВМС: Росія має сили, щоб атакувати Україну з моря

У Росії є сили для того, щоб завдати удару по Україні з моря, але на масштабну висадку десанту цих сил недостатньо.

Про це ТСН розповів начальник штабу Військово-морських сил України, контр-адмірал Андрій Тарасов.

"Якщо є сили, які можуть бути доставлені, якщо є висадочні засоби, то загроза, звичайно, існує. Такі сили є у нашої недружньої держави. Це і десантні кораблі, і військово-транспортні літаки, і бригади морської піхоти", - сказав він.

Начальник штабу ВМС відзначив, що для висадки морського десанту можуть долучатися і загальновійськові частини, і частини повітрянодесантних військ — і вони можуть висажуватись не тільки з літаків, а й з кораблів.

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"Тобто, загроза така існує, вона реальна", - сказав Андрій Тарасов.

Разом із тим, на його думку, у росіян недостатньо сил, щоб здійснити масштабну висадку.

"Наразі, зважаючи на кількість десантних кораблів, авіації у нашого ворожого сусіда, цих сил недостатньо, щоб здійснити масштабну висадку десантну. Наразі така висадка може бути лише тактичного рівня", - сказав він.