Слідом за Юнкером Могеріні скасувала свій візит в Україну

Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні скасувала візит в Україну 30 березня.

Про це повідомив в коментарі "Європейській правді" прес-аташе представництва Євросоюзу в Україні Давід Стулік.

"Вона планувала приїхати разом з президентом Юнкером. Через скасування візиту Юнкера Могеріні так само вирішила відкласти візит", - пояснив дипломат.

Нова можлива дата візиту наразі не оприлюднюється.

Нагадаємо, 27 березня свій візит в Київ відклав президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Про це Юнкер повідомив Президенту Петру Порошенко в ході телефонної розмови, пославшись на непередбачені обставини зі здоров'ям.

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За словами прес-секретаря Петра Порошенка Святослава Цеголко, візит єврочиновників планувався як спільний, що і зумовило перенесення приїзду Могеріні.

Раніше планувалося, що під час візиту 30 березня Юнкер буде співголовувати на засіданні Ради реформ.