Президент Єврокомісії відклав візит в Україну

Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер відклав свій візит в Україну, запланований на 30 березня.

Як повідомила власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі речник керівника ЄК Наташа Бертауд (Natasha Bertaud), натомість буде продовжений його візит до Києва на самміт Україна-ЄС, який відбудеться 27 квітня.

"Я можу підтвердити, що візит відкладено, але натомість президент Юнкер зробить свій візит, запланований на самміт 27 квітн, довшим", - сказала вона.

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Щодо причини перенесення візиту Бертауд зазначила, що це пов'язано із необхідністю амбулаторного лікування Юнкера, зокрема "каміння у нирках".

Як відомо, це стара проблема Юнкера. Через те, що це мав бути спільний візит президента ЄК з Високим представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, її візит також відкладено. Це підтвердив речник Могеріні.