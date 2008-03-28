У “День сміху” регіонали примусять Буша їх вислухати?

14:35, 28 березня 2008
Політика
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Попри всі реверанси у Києві

Депутату - регіоналу  Нестору Шуфричу «ще невідоме рішення керівництва ПР щодо наших дій 31 березня і 1 квітня». Йдеться про можливу реакцію Партії регіонів  на приїзд президента США Джорджа Буша до України.  

«Вважаю, що було б правильно і логічно висловити  ініціаторові  пропхання України до ПДЧ Джорджу Бушу своє ставлення до цього процесу. – Заявив Шуфрич в ексклюзивному коментарі УНІАН. - Упевнений, що 1 квітня, як мінімум в Парламенті, позиція Партії Регіонів буде чіткою, зрозумілою і її не можна буде не почути -  ані тим, хто радитиметься, роздаватиме реверанси і люб`язності у Києві, ані тим, хто готуватиметься до саміту в Бухаресті».

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