ОБСЄ: обстріл Новотошківського з "Градів" вівся з південного сходу
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 20 свіжих кратерів від снарядів "Градів" поблизу селища Новотошківське на Луганщині, розташованого за 53 кілометри на північний захід від Луганська.
Обстріл вівся з південного сходу, сказано у звіті СММ ОБСЄ за 29 березня, опублікованому сьогодні ввечері.
"СММ зафіксували щонайменше двадцять кратерів у полі, які, ймовірно, є слідами ракет установок "Град". Судячи зі свіжих кратерів, обстріл здійснювався з південно-східного напрямку (контрольована бойовиками територія - ред.)", - сказано в доповіді.
28 березня у прес-центрі АТО повідомили, що "з 21.30 до 21.40 зі сторони Стаханова бандформування завдали вогневих ударів із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по селищу Новотошківське, що на Луганському напрямку. Злочинці випустили 40 реактивних снарядів по блок-посту сил АТО, а ще 20 снарядів потрапили у житловий сектор населеного пункту".