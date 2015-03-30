ОБСЄ: обстріл Новотошківського з "Градів" вівся з південного сходу

Обстріл вівся з південного сходу, сказано у звіті СММ ОБСЄ за 29 березня, опублікованому сьогодні ввечері.

"СММ зафіксували щонайменше двадцять кратерів у полі, які, ймовірно, є слідами ракет установок "Град". Судячи зі свіжих кратерів, обстріл здійснювався з південно-східного напрямку (контрольована бойовиками територія - ред.)", - сказано в доповіді.

28 березня у прес-центрі АТО повідомили, що "з 21.30 до 21.40 зі сторони Стаханова бандформування завдали вогневих ударів із реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град» по селищу Новотошківське, що на Луганському напрямку. Злочинці випустили 40 реактивних снарядів по блок-посту сил АТО, а ще 20 снарядів потрапили у житловий сектор населеного пункту".