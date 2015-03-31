РФ намагається монополізувати перемогу у Другій світовій війні - дипломат

Таку думку в ефірі телеканалу "112 Україна" висловив дипломат Микола Кулінич. "Будь-яке свято, будь-яку подію можна визнати в політичних цілях, дати йому якесь зовсім інше забарвлення, монополізувати перемогу не Російського союзу навіть, а Російської імперії. Вони кажуть, що і без українців могли це зробити? Так хто ж виграв цю війну? Росіяни тільки?", - заявив він.

Читайте такожПутін не запросив Порошенка на День перемогиНа думку дипломата, подальша політизація цього свята призведе до подальшого розколу, а не до примирення. Нагадаємо, президент України Петро Порошенко встановив День пам'яті та примирення, який вказав відзначати щороку 8 травня. При цьому він зазначив, що святкування 8 і 9 травня має об'єднати Україну. Зазначимо, що запрошення Кремля взяти участь у святкуванні 70-ї річниці перемоги над нацизмом, яку Росія святкує 9 травня, вже відхилила більшість керівників західних країн унаслідок окупації Росією українського Криму, а також агресії на сході України.