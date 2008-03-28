Луценко створює партію, яка стане альтернативою БЮТ

Єдина політична партія, яку буде створено на базі Громадянського руху "Народна самооборона" і до складу якої увійдуть партії "Вперед, Україно!" і Християнсько-демократичний союз, повинна стати альтернативною Блоку Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам міністр внутрішніх справ України, лідер "Народної самооборони" Юрій ЛУЦЕНКО під час робочого візиту до Грузії.

"Це доцентрові сили всередині "Самооборони", які з суспільної, повстанської, по суті, організації повинні стати серйозною політичною силою, яка буде демократичною альтернативою Блоку Юлії Тимошенко", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, зараз де-факто в Україні створена двопартійна система БЮТ і Партії регіонів.

"Головне в цьому випадку - без зайвого партійного егоїзму чітко висунути суспільству зважену демократичну альтернативу, яка не страждатиме зайвим вождизмом", - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він також наголосив, що ця політична сила повинна "в потрібний момент стримувати наших союзників з БЮТ від не до кінця продуманих рішень".

Відповідаючи на запитання про те, коли буде створена ця партія, Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що зараз складно це прогнозувати. "Партія - це не міліція, не можна дати наказ", - сказав він.