Нардеп опублікував розсекречені документи СБУ по Євромайдану

Скріни документів депутат опублікував у себе на сторінці в Facebook.

"Ось документи, які передала Служба безпеки до нашого парламентського комітету з протидії корупції. Ми просимо СБУ, ГПУ та МВС щомісяця звітувати нам про розслідування терору Майдану. Ці документи - останній звіт служби. Як на мене, вони повністю доводять роль в цьому терорі тодішнього голови СБУ, вихідця з російських силових структур Олександра Якименка", - написав Соболєв.

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Раніше повідомлялось, що голова Міжнародної дорадчої групи Ради Європи зі спостереження за розслідуванням актів насильства, що мали місце в Україні у період з 30 листопада 2013 року по кінець лютого 2014 року, Ніколас Братца заявив, що розслідування стикалось зі значними перешкодами, які однак не можуть виправдати всі ті недоліки, що не були їхнім неминучим наслідком.