ГПУ не має доказів участі "Беркуту" у розстрілі Майдану 22 січня, 18-19 лютого 2014 року – звіт РЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у звіті Міжнародної дорадчої групи Ради Європи, оприлюдненому сьогодні в Києві.

"За результатами експертиз було встановлено, що більшість пострілів, що призвели до 49 фатальних наслідків на вулиці Інститутській 20 лютого, були здійснені з автоматів Калашникова калібру 7,62x39 мм (АКС-47). Результати розслідування вказують на наявність зв'язку між співробітниками "Беркуту" та зброєю цього калібру", - сказано у звіті.

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Разом з тим, зазначається у звіті, прокуратура зіткнулася з проблемами при ідентифікації зброї, виданої "беркутівцям". "Єдині протоколи видачі і повернення зброї, яких не вистачає, - це протоколи саме від 20-23 лютого 2014 р", - йдеться у звіті.

Також у звіті сказано, що в ході вивчення траекторії польоту куль було встановлено, шо понад 30 осіб були застрелені людьми за бетонною барикадою біля верхнього виходу зі станції метро "Хрещатик" на вулиці Інститутській, "що співвідноситься з численними записами, розміщеними в інтернеті, з яких видно, що співробітники "Беркуту" у чорній формі з жовтими нарукавними пов'язками стріляють з цього місця".