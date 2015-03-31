ГПУ не має доказів участі "Беркуту" у розстрілі Майдану 22 січня, 18-19 лютого 2014 року – звіт РЄ
У Генеральної прокуратури України немає доказів участі спецпідрозділу МВС "Беркут" у розстрілі активістів Майдану 22 січня, 18 лютого та у ніч на 19 лютого 2014 року в центрі Києва, натомість відповідальність за більшість розстрілів 20 лютого може бути на "беркутівцях".
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у звіті Міжнародної дорадчої групи Ради Європи, оприлюдненому сьогодні в Києві.
"За результатами експертиз було встановлено, що більшість пострілів, що призвели до 49 фатальних наслідків на вулиці Інститутській 20 лютого, були здійснені з автоматів Калашникова калібру 7,62x39 мм (АКС-47). Результати розслідування вказують на наявність зв'язку між співробітниками "Беркуту" та зброєю цього калібру", - сказано у звіті.
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Разом з тим, зазначається у звіті, прокуратура зіткнулася з проблемами при ідентифікації зброї, виданої "беркутівцям". "Єдині протоколи видачі і повернення зброї, яких не вистачає, - це протоколи саме від 20-23 лютого 2014 р", - йдеться у звіті.
Також у звіті сказано, що в ході вивчення траекторії польоту куль було встановлено, шо понад 30 осіб були застрелені людьми за бетонною барикадою біля верхнього виходу зі станції метро "Хрещатик" на вулиці Інститутській, "що співвідноситься з численними записами, розміщеними в інтернеті, з яких видно, що співробітники "Беркуту" у чорній формі з жовтими нарукавними пов'язками стріляють з цього місця".