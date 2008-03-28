У Януковича поки не придумали, хто сяде праворуч від Яценюка
19:04, 28 березня 2008Політика
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Дві посади у президії - вакантні
У Партії регіонів поки не називають кандидатур на посаду першого віце-спікера.
Про це в п`ятницю повідомив депутат, член фракції Партії регіонів Василь Горбаль, передає Українська правда.
"Поки визначилися з тим, що найбільша парламентська фракція повинна мати свого представника в президії Верховної Ради", - сказав він.
Зараз посади першого заступника голови Верховної Ради і віце-спікера вакантні.
Парламент очолює представник блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Арсеній Яценюк.
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