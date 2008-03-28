У Януковича поки не придумали, хто сяде праворуч від Яценюка

У Партії регіонів поки не називають кандидатур на посаду першого віце-спікера.

Про це в п`ятницю повідомив депутат, член фракції Партії регіонів Василь Горбаль, передає Українська правда.

"Поки визначилися з тим, що найбільша парламентська фракція повинна мати свого представника в президії Верховної Ради", - сказав він.

Зараз посади першого заступника голови Верховної Ради і віце-спікера вакантні.

Парламент очолює представник блоку "Наша Україна - Народна самооборона" Арсеній Яценюк.