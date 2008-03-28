Ющенко не знає, хто такий Медведчук, до якого апелює Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що країна ніколи не зможе рухатися вперед, якщо її рух визначатимуть сумнівні персоналії вчорашнього дня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні у місті Василькові Київської області.

За його словами, Україна заплатила занадто дорогу ціну за експерименти цілого ряду фігурантів, які, по суті, мало не привели країну до громадянської війни.

«Переконаний, ціла череда негараздів і проблем, які принесли ці люди, українській нації ніколи не забудеться», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він підкреслив, що пряма компетенція уряду – вирішувати газові питання. «Я не знаю, хто сьогодні такий МЕДВЕДЧУК, що прем`єр-міністр України до нього апелює як до спасителя. На мій погляд, це є ганьба для України», – вважає В.ЮЩЕНКО.

«Я знаю, яка роль цієї людини була і є навколо певних осіб демократичної коаліції. Але я хочу сказати, що за жодних обставин в нашій українській історії не повинно повторитися те, що називається «медведчук», - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня увечері в ефірі телеканалу «1+1», відповідаючи на запитання про можливість співпраці з екс-головою Адміністрації Президента Леоніда КУЧМИ Віктором МЕДВЕДЧУКОМ, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сказала: «Якщо Віктор МЕДВЕДЧУК поїде і підпише геніальну угоду по газу, то я, незважаючи на те, що ми з ним не просто ворогами розійшлися, це не просто опоненти... Я не хочу продовжувати цей логічний ряд... Але якщо він зробить висококласну газову угоду – я йому скажу спасибі, оскільки це треба Україні».