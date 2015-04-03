Місцеві вибори мають відбутися на новій законодавчій базі та Конституції - депутат

Місцеві вибори мають відбутися на новій законодавчій базі і з новою Конституцією, яка відображатиме реальну децентралізацію і обіцяну передачу повноважень місцевим громадам.

Про це заявив лідер Єдиного Центру, народний депутат України Віктор Балога.

"Дуже добре, що Президент нарешті поставив крапку в містифікаціях щодо місцевих виборів і сподіваюся, ми більше ніколи не почуємо, що їх можуть перенести на 2016-й рік", - заявив він.

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Він зазначив, що відповідно до Конституції вибори мають відбутися в останню неділю жовтня цього року і ніхто, в догоду політичній доцільності, не має права ставити під сумнів положення Основного закону.

«Ми маємо зробити все, щоб місцеві вибори задавали тон усьому політичному життю країни і були важливішими, ніж парламентські, як це є, наприклад, у Франції. Бо усі ці роки місцеве самоврядування було придатком до політичних проектів з київською пропискою», - вважає Віктор Балога.

На його думку, якщо влада від сьогоднішнього дня буде працювати над зміною Конституції і закону про вибори, то встигне до виборів.

«До жовтня у нас ще є дві сесії парламенту і час на отримання висновків Конституційного суду. Якщо ж цього зроблено не буде, то говорити про місцеві вибори, як про механізм перезавантаження еліт, не доводиться. Як і про відмову від совкового центризму і перехід до європейської моделі розвитку громад», - переконаний політик.