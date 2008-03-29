Тимошенко хоче зняти голів СБУ та Генпрокуратури?

Голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО звинувачує Блок Юлії Тимошенко в намірі в ближчий час зняти з посад нинішніх керівників Служби безпеки України і Генеральної прокуратури.

Про це повідомила прес-служба Соціалістичної партії з посиланням на інтерв`ю В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО тижневику “Контракти”.

«Не знаю, скільки ще я працюватиму на посаді голови ФДМУ, але за власним бажанням з поста не піду, оскільки не хочу допомагати Юлії ТИМОШЕНКО виконувати свої обіцянки. Адже боротьба за Фонд розгортається саме з цієї причини», - заявила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

За її словами, Ю.ТИМОШЕНКО є головним претендентом на президентське крісло, і тому їй потрібний цей плацдарм. “Другий - крісло мера Києва - захоплений, оскільки відставка Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО вже проголосована”, – додала вона.

В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що складення своїх повноважень не боїться, і розуміє, що навіть якщо депутати за це не проголосують, то її можуть зняти, застосувавши інший обхідний маневр. “Зараз Кабінет міністрів вносить на розгляд парламенту законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів, якими Вищому адміністративному суду України дозволяється звільняти посадовців. Пропонується припиняти рішенням суду державну службу на підставі неналежного виконання службових обов`язків, тобто ці повноваження забирають у Верховної Ради, Президента і членів уряду. Сьогодні, якщо цей закон приймуть, то за мною у відставку за рішенням суду підуть голова СБУ, генпрокурор і багато інших», – пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого Кабінет міністрів тимчасово усунув В.СЕМЕНЮК з посади голови ФДМУ і призначив в.о. голови Фонду представника БЮТ Андрія ПОРТНОВА. Також Кабмін призначив нових заступників голови Фонду держмайна.

Тим часом, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 7 лютого зупинив дію цих розпоряджень уряду.