Порошенко закликав коаліцію активізувати роботу над законопроектами з реформування України

Президент України Петро Порошенко закликав керівників фракцій парламентської коаліції активізувати роботу над законопроектами для проведення реформ у державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив сьогодні під час робочої наради з лідерами фракцій, які входять до парламентської коаліції.

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Зокрема, глава держави наголосив на необхідності активізувати роботу над законопроектами, які необхідні для виконання коаліційної угоди, а також були напрацьовані на Національній раді реформ, щоб прискорити процес реформування держави.

Також Порошенко наголосив, що Конституційна комісія, яка персонально вже сформована, розпочне роботу та проведе засідання вже на початку наступного тижня. Він закликав на політичному рівні зробити кроки щодо прискорення конституційної реформи, зауваживши на необхідності децентралізації влади та скасуванні суддівської та депутатської недоторканності.

В зустрічі також взяли участь голова Верховної Ради Володимир Гройсман та прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, зазначається в повідомленні.