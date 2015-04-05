Яценюк заявив, що готовий назвати головних корупціонерів країни під час засідання ВР

Про це він заявив в ефірі телеканалу «1+1».

«Я назву…в парламенті. Ви почуєте», - сказав Яценюк.

Він зазначив, що всі члени Кабміну і його голова особисто, готові даті свідчення по всіх питаннях, в тому числі по звинуваченнях, що пролунали на адресу уряду з боку звільненого керівництва Державної фінансової інспекції.

«Вчора завершилося службове розслідування (щодо керівництва Держфінінспекції – УНІАН), відкрилися факти. Цифра в 7,5 млрд грн не має жодного відношення до жодного посадовця чинного Кабінету міністрів, чи особисто прем’єр-міністра України, - сказав Яценюк. – І тепер я вимагаю від Генпрокуратури та Служби безпеки розслідувати всі корупційні діяння щодо колишнього керівництва Держфінінспекції. Так само, як розслідуються корупційні діяння колишнього керівництва Державної фіскальної служби та інших органів влади та підприємств».

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Прем”єр додав, що уряд пішов на безпрецедентну боротьбу з корупцією.

«Мені прийшов офіційний лист від Генпрокуратури України, я відправляю всі матеріали - безпосередньо в ГПУ. Запросять – я готовий туди піти», - запевнив Яценюк.