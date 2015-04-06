Активісти запустили інтернет-сторінку з переліком нардепів-кнопкодавів

Активісти громадського руху «Чесно» запустили на своєму сайті окремий розділ, присвячений нардепам-кнопкодавам (knopkodavy.chesno.org)

Автори проекту оприлюднили перелік депутатів Верховної Ради, які займалися в стінах парламенту "кнопкодавством" - здійснювали неособисте голосування.

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На сьогодні до списку увійшов 21 депутат. Навпроти імен нардепів вказана інформація, до якої фракції входить парламентар, дата зафіксованого порушення та безпосередні відео або фотодокази.

Згідно з опублікованим списком, найзавзятішим "кнопкодавом" у Раді наразі є екс-регіонал, лідер депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік, якого спіймали на гарячому вже 4 рази.

Довідка

Кнопкодавство - негативна практика, що склалася в українському парламенті. Означає неособисте голосування, коли народний депутат голосує за інших депутатів їхніми картками. Кнопкодавство є порушенням Конституції та Регламенту ВРУ, відповідно до яких народний депутат України голосує особисто.