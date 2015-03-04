Гройсман пригрозив "кнопкодавам" персональними санкціями

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу за результатами засідання Національної ради реформ.

"Тут не питання у сенсорній кнопці, тому що вона не забезпечує персональне голосування", - сказав голова ВР.

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За його словами, зараз готується ряд системних кроків. "Не тільки сенсорна кнопка, у тому числі - відповідальність, публічність того, хто не голосував, і санкції до того, хто голосував неперсонально, щоб це питання неперсонального голосування зробити неможливим", - сказав Гройсман.

"Як тільки ми будемо готові презентувати цей план найближчим часом, ми це зробимо. Але це має бути ефективним", - сказав Гройсман.