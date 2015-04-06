Депутати викличуть Шокіна в Раду
Голова ВР Володимир Гройсман не виключає, що цієї п'ятниці парламент заслухає генерального прокурора та представника Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу після Погоджувальної ради парламенту.
Зокрема, як зазначив спікер, на засіданні порушувалися питання щодо тарифоутворення та щодо заяв про корупцію в уряді.
При цьому Гройсман зауважив, що «було наполягання про те, щоб створити тимчасову слідчу комісію, висновки якої не є важливими для врахування слідства або суду. Тобто, фактично може бути марна робота... Профільні комітети, наприклад з антикорупції, житлово-комунального господарства і тарифів, не розглядали навіть попередньо питання щодо публічності і прозорості тарифів”.
Тому, за його словами, “з огляду на це я сьогодні під завершення засідання Погоджувальної ради вніс пропозицію, яка була підтримана всіма фракціями».
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Зокрема, зауважив він, ним було запропоновано, щоб у середу профільні комітети парламенту “запросили абсолютно всіх причетних до тематики тарифів і до тематики боротьби з корупцією для того, щоб визначити, які будуть швидкі і принципові дії саме з боку українського парламенту”.
“Була пропозиція, щоб у середу публічно комітети профільні розглянули ці питання, дали пропозиції парламенту, а в п'ятницю заслухати як генерального прокурора України щодо розслідування можливих корупційних проявів, так і, відповідно, НКРЕ щодо встановлення тарифів, соціального міністра - щодо соціальної компенсації, та інших, хто буде необхідний для того, щоб дати повну інформацію, з якою будуть працювати комітети”, - сказав голова ВР.