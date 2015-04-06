Шкіряк звільнив голів трьох обласних підрозділів ДСНС

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За погодженням з міністром внутрішніх справ України Арсеном Аваковим звільнено з посад керівників головних управлінь ДСНС у Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях", - йдеться в повідомленні.

Також, як зазначається, з метою приведення структурних підрозділів територіальних органів управління з питань державного нагляду та контролю у відповідність до функцій Департаменту державного нагляду (контролю) у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту здійснені організаційно-штатні заходи в територіальних органах управління.

Читайте такожШкіряк звільнив ряд посадовців у центральному апараті ДСНС

На підставі цього звільнені з посад та зараховані у розпорядження для прийняття рішення щодо подальшого проходження служби 22 заступники начальників обласних головних управлінь та управлінь ДСНС з державного нагляду та контролю.

"Усі звільнення відбуваються згідно норм чинного законодавства України в рамках подальшого реформування служби", - повідомив Шкіряк.