В Генпрокуратурі не виключають можливості допиту Яценюка

Про це заявив представник Генпрокуратури України Володимир Гузар на засіданні парламентських комітетів, повідомляє 112.ua.

"В даний час в необхідності проведення допитів прем'єр-міністра України членів Кабінету міністрів у слідчих немає, однак при необхідності вони будуть проведені", - сказав він.

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Гузар зазначив, що на даний досудові розслідування тривають з метою всебічного, об'єктивного встановлення фактичних обставин викладених у заявах Гордієнко (у березні екс-голова Держфінінспекції Гордієнко заявив про зловживання уряду на суму понад 7,5 млрд грн - УНІАН), щодо зловживань та розкрадання коштів посадовими особами чинного уряду, утрамбовували документи і необхідні відомості, проводяться допити свідків та інші слідчі дії.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня депутати Верховної Ради заблокували трибуну з вимогою створити ТСК щодо корупції в уряді.