В Генпрокуратурі не виключають можливості допиту Яценюка
Потреби у проведенні допитів прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка або членів Кабінету міністрів на сьогодні немає, однак при необхідності вони будуть проведені.
Про це заявив представник Генпрокуратури України Володимир Гузар на засіданні парламентських комітетів, повідомляє 112.ua.
"В даний час в необхідності проведення допитів прем'єр-міністра України членів Кабінету міністрів у слідчих немає, однак при необхідності вони будуть проведені", - сказав він.
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Гузар зазначив, що на даний досудові розслідування тривають з метою всебічного, об'єктивного встановлення фактичних обставин викладених у заявах Гордієнко (у березні екс-голова Держфінінспекції Гордієнко заявив про зловживання уряду на суму понад 7,5 млрд грн - УНІАН), щодо зловживань та розкрадання коштів посадовими особами чинного уряду, утрамбовували документи і необхідні відомості, проводяться допити свідків та інші слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН, 7 квітня депутати Верховної Ради заблокували трибуну з вимогою створити ТСК щодо корупції в уряді.