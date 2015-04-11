Кабмін люстрував першого заступника екс-глави ДСНС

Перший заступник голови Держслужби з надзвичайних ситуацій Анатолій Бойко звільнений з посади.

Відповідне розпорядження глави уряду Арсенія Яценюка оприлюднено на сайті Кабміну.

"Звільнити Бойка Анатолія Павловича з посади першого заступника голови Держслужби з надзвичайних ситуацій з підстав, передбачених законом "Про очищення влади" (пункт 7 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України)", - йдеться в документі.

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Як повідомляв УНІАН, екс-голова Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковскому та його заступнику Стоєцькому інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні Кабінету міністрів.

28 березня суд заарештував Василя Стоєцького з правом звільнення при внесенні 1 млн 182 тис грн застави.