Уряд звільнив ряд чиновників

Відповідні розпорядження від 8 квітня опубліковані на Урядовому порталі.

Зокрема, Кабмін звільнив Володимира Жукова з посади першого заступника голови Державного агентства резерву України за власним бажанням; Назара Ніколаєнка з посади заступника голови Державної пробірної служби України у зв’язку з ліквідацією цієї Служби (пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України); Олександра Паламарчука з посади першого заступника голови Державної пробірної служби України у зв’язку з ліквідацією цієї Служби (пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України).

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Окрім того, як зазначається, Віталія Башинського звільнено з посади заступника голови Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України з підстав, передбачених Законом України “Про очищення влади” (пункт 72 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України); Лідію Клименко з посади заступника голови Державного агентства України з питань кіно з підстав, передбачених Законом України “Про очищення влади” (пункт 72 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України); Анатолія Бойка з посади першого заступника голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій з підстав, передбачених Законом України “Про очищення влади” (пункт 72 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України).

Згідно з розпорядженнями, Ігоря Гасека звільнено з посади заступника голови Державної інспекції техногенної безпеки України у зв’язку з ліквідацією цієї інспекції (пункт 1 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України); Ореста Туркевича з посади першого заступника голови Державного агентства України з управління зоною відчуження з підстав, передбачених Законом України “Про очищення влади” (пункт 72 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України).

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня набув чинності Закон "Про очищення влади" (про люстрацію).

Закон визначає правові та організаційні засади проведення перевірки державних службовців та прирівняних до них осіб, посадових осіб органів місцевого самоврядування "з метою відновлення довіри до влади і створення умов для побудови нової системи органів влади у відповідності з європейськими стандартами".