Яценюк доручив міністру юстиції прийняти участь в засіданні КС щодо закону про люстрацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив під час сьогоднішнього засідання уряду.

"Завтра Конституційний Суд України починає слухання з приводу закону про люстрацію. Ці слухання ініційовані представниками влади Віктора Януковича, які хочуть скасувати закон про люстрацію, і які хочуть назад повернутися до влади... Я доручаю міністру юстиції України завтра взяти участь у засіданні Конституційного Суду", - сказав Яценюк.

Яценюк також звернувся до Верховної Ради з тим, щоб чітко "відзначити нашу правову позицію і довести цю справу до кінця, в тому числі і при необхідності внести зміни в закон про люстрацію, який відповідає нашим консультаціям і критеріям, що висловлені Венеціанською комісією".

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"Так само звертаюся до колег по коаліції, до депутатським фракціям - взяти активну участь у засіданні Конституційного Суду", - сказав він.

Він також звернув увагу на те, що згідно із законом про справедливий суд існує конфлікт інтересів між розглядом цього закону та суддями Конституційного Суду, які підпадають під закон люстрації також.

Як повідомляв УНІАН, 16 квітня Конституційний Суд почне розгляд справи (у формі усних слухань) за конституційними поданнями Верховного Суду і народних депутатів щодо конституційності низки пунктів закону "Про очищення влади".

Довідка УНІАН. Закон "Про очищення влади" набув чинності 16 жовтня 2014 року.

Закон, зокрема, застосовується до осіб, які займали сукупно не менше одного року вищу керівну посаду (посади) у період з 25 лютого 2010 року по 22 лютого 2014 року, і стосовно тих державних чиновників, які займали посаду (посади) у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року і не були звільнені у цей період з відповідної посади (посад) за власним бажанням. Ці люди не зможуть працювати в органах державної влади протягом найближчих 10 років.