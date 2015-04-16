Друзі просили Калашнікова покинути Україну
01:38, 16 квітня 2015Політика
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Друзі вмовляли Калашнікова покинути Україну.
Друзі просили Калашнікова покинути Україну / vk.com/olegkalashnikov2012
Про це ВКонтакте повідомив хороший друг загиблого екс-нардепа Олега Калашнікова Олексій Воронюк.
"Ми його вмовляли залишити Україну, але він як офіцер розвідки не міг покинути країну і залишити своїх однодумців! Вічна пам'ять", - написав друг покійного на його сторінці в сочмережі.
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Нагадаємо, що увечері 15 квітня у Києві розстріляли екс-депутата від Партії регіонів Олега Калашникова
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