Друзі просили Калашнікова покинути Україну

Про це ВКонтакте повідомив хороший друг загиблого екс-нардепа Олега Калашнікова Олексій Воронюк.

"Ми його вмовляли залишити Україну, але він як офіцер розвідки не міг покинути країну і залишити своїх однодумців! Вічна пам'ять", - написав друг покійного на його сторінці в сочмережі.

Читайте такожКалашніков скаржився, що після 23 лютого йому почали погрожувати

Нагадаємо, що увечері 15 квітня у Києві розстріляли екс-депутата від Партії регіонів Олега Калашникова