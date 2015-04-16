62 вантажівки з "гумконвою" РФ вже прибули до Луганська

Терористична організація "Луганська народна республіка" заявляє, що 16 квітня до Луганська прибула колона чергового гуманітарного вантажу з Російської Федерації.

Як йдеться у повідомленні "ЛНР", автомобілі з РФ з гуманітарною допомогою для жителів "ЛНР" вже прибули на склади в Луганську, де почалася їх розвантаження.

"Колона з гумдопомогою у складі 62 машин успішно прибула до Луганська, зараз починаємо розвантажувати. Склад колони цього разу практично повністю складається з продуктів харчування, зокрема, 133 т рису, 139 т соняшникової олії, 28 т консервів, 21 т пшона, 60 т макаронних виробів, 30 т манки і 46 т пшениці", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожРФ відправила на Донбас черговий "гумконвой" з продуктами, підручниками та будматеріалами

За інформацією "ЛНР", понад 120 автомобілів РФ доставлять сьогодні до "ЛНР і ДНР більш як 1,4 тис. тонн гуманітарних вантажів, серед яких продукти харчування, предмети першої необхідності, навчальна література для студентів і школярів Донбасу, а також будівельні матеріали.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані «гуманітарні конвої» - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

Читайте такожГербіциди, піноутворювач та металоконструкції: прикордонники розповіли про 23-й "гумконвой" із РФ

У РНБО заявляють, що всі російські «гумконвої» є лише підтримкою бойовиків. Головним чином, вантажівки ввозять на підконтрольні терористам території боєприпаси, сухі пайки, зброю.

Україна зазначає, що Росія введенням таких «гуманітарних конвоїв» з невідомими вантажами без згоди і дозволу української сторони грубо порушує українське та міжнародне законодавство.