Литвин вважає, що депутати б`ють байдики і їм це подобається

Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що Верховна Рада не зацікавлена у вирішенні питання щодо обрання віце-спікерів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв‘ю журналістам. «Це нікому не потрібно», - сказав він.

В.ЛИТВИН наголосив, що доцільно було б винести на обговорення сесійної зали це питання, і щоб кожна фракція мала змогу висловити свою позицію.

«Але нинішній стан Верховної Ради дуже багатьох влаштовує, тому що ВР практично не працює», - сказав він.