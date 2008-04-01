Литвин вважає, що депутати б`ють байдики і їм це подобається
12:09, 01 квітня 2008Політика
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Політик дав інтерв`ю
Лідер фракції Блоку Литвина Володимир ЛИТВИН вважає, що Верховна Рада не зацікавлена у вирішенні питання щодо обрання віце-спікерів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв‘ю журналістам. «Це нікому не потрібно», - сказав він.
В.ЛИТВИН наголосив, що доцільно було б винести на обговорення сесійної зали це питання, і щоб кожна фракція мала змогу висловити свою позицію.
«Але нинішній стан Верховної Ради дуже багатьох влаштовує, тому що ВР практично не працює», - сказав він.
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