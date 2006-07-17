Поживанов не виключає розколу Народного Руху

Народний депутат, член Народного Руху України Михайло ПОЖИВАНОВ переконаний, що більшість його однопартійців не сприйме ідею про входження блоку “Наша Україна” до антикризової коаліції.

Таку думку він висловив у розмові з кореспондентом УНІАН.

М.ПОЖИВАНОВ зауважив, що здивований заявою лідера НРУ Бориса ТАРАСЮКА про можливу участь блоку “Наша Україна” в коаліції з Партією регіонів.

Депутат підкреслив, що НРУ приймав лише одне рішення, яке стосувалось участі в демократичній коаліції, і для членів Руху є неприпустимим входження в коаліцію соціалістів, комуністів і Партії регіонів. М.ПОЖИВАНОВ зазначив, що лише це рішення центрального проводу і політради партії є легітимним. Виходячи з цього, М.ПОЖИВАНОВ наголосив, що заява Б.ТАРАСЮКА є суб’єктивною точкою зору, яку він не може сприймати.

Депутат підкреслив, що за жодних умов не збирається брати участь в такій коаліції.

М.ПОЖИВАНОВ вважає, що після подібних заяв лідера НРУ цього тижня необхідно зібрати засідання політради і обговорити це питання. Але, на його глибоке переконання, позиція Б.ТАРАСЮКА не буде підтримана більшістю членів партії. М.ПОЖИВАНОВ навіть не виключає розколу партії, якщо лідер буде твердо стояти на своїй позиції щодо входження в коаліцію.