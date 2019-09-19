Відносини України з США. На що слід зважати напередодні контактів на вищому рівні

Напередодні анонсованих українсько-американських контактів на вищому рівні, вочевидь, було б доцільним висловити деякі думки щодо подальшого розвитку відносин з США. Адже не є секретом, що Сполучені Штати на даному історичному етапі фактично є чи не єдиним реальним гарантом незалежності нашої держави в умовах триваючої агресії з боку Росії. Вага США для України суттєво зростає ще й тому, що деякі країни Західної Європи не бажають ізолювати надалі імперію Владіміра Путіна на міжнародній арені.

Разом з тим, слід враховувати, що США вже не є абсолютною домінуючою силою на міжнародній арені, як це було відразу після завершення «холодної війни». Втім, Сполучені Штати залишаються стрижневою державою світу, яка має найпотужнішу армію, найбільш інноваційну економіку, сучасну енергетику зі значними експортними можливостями, величезний вплив у глобальній фінансовій системі і міжнародній торгівлі.

Сьогодні для Києва немає альтернативи усебічному розвитку відносин з США

Вбачається, що сьогодні для Києва немає альтернативи усебічному розвитку відносин з США. У цьому контексті, першим завданням для України має стати проведення огляду результатів діяльності в рамках існуючих двосторонніх механізмів та вироблення практичних планів на майбутнє.

Офіційному Києву слід також зважати на американський стиль зовнішньополітичного мислення, в основі якого лежить англосаксонський, тобто не суто формальний підхід до союзництва, а глибинне розуміння і визнання того, що відносини з іншою країною насамперед базуються на спільних інтересах та цінностях. Саме такий підхід США застосовували щодо Британії під час Другої світової війни. Саме такий підхід застосовують США у відносинах зі своїм сьогоднішнім ключовим союзником – Ізраїлем.

Слід також звернути увагу на сьогоднішнє зміцнення американсько-польського партнерства. «Сьогодні альянс між Сполученими Штатами і Польщею сильнішій, ніж будь-коли раніше», – саме так схарактеризував сучасні американсько-польські відносини віце-президент Майкл Пенс.

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Враховуючи вже сталий курс підтримки України з боку США (чисельні голосування в Раді Безпеки ООН, Кримська декларація від 25 липня 2018 року, в якій вказано, що «Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим та зобов’язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України», надання зброї, іншої допомоги тощо), вочевидь доцільно сконцентрувати зусилля на його вкоріненні і наступному міцному утвердженні в американській зовнішньополітичній традиції.

Можливим першим кроком має стати надання Україні статусу основного союзника США поза НАТО (Major Non-NATO Ally), 31 липня цього року такий статус був наданий Бразилії. Окрім важливого політичного значення, це матиме й суттєві практичні наслідки, зокрема нові можливості поглиблення військового співробітництва з США, преференції у закупівлі американського озброєння і спрощенні відповідних процедур, широке сприяння у здійсненні підготовки військовослужбовців тощо.

Безсумнівно, цінність України як партнера для США буде збільшуватися у разі успіху внутрішніх реформ, активного економічного розвитку, зміцнення відносин з країнами, з якими Сполучені Штати вже активно співпрацюють в нашому регіоні, зокрема Польщею, Литвою, Румунією.

Олег Бєлоколос, експерт «Майдану закордонних справ»