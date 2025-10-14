Продати долар можна в середньому за курсом 41,40 грн, а євро – 47,95 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 14 жовтня, знизився на 3 копійки і складає 41,82 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 41,40 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 48,65 гривні за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 47,95 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 41,65 грн/дол., а продати долар можна за курсом 41,51 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні складає 48,66 грн/євро, а курс продажу - 48,47 грн/євро.

Національний банк України встановив на 14 жовтня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,61 гривні за долар, таким чином українська валюта втратила 1 копійку.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також дещо послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на вівторок установлено на рівні 48,13 гривні за один євро, тобто гривня послабилася на 2 копійки.

Економічний експерт Данило Монін вважає, що зараз краще вкладатися в долар, поки НБУ утримує курс долара до гривні нижче рівня у 42 гривні за одиницю американської валюти, а ось вкладення в євро менш перспективні. За його словами, євро сильно зміцнився до долара США цього року, але фундаментально європейська економіка слабша за американську.

