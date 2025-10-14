Президент США вважає, що Орбан на наступних виборах покаже ще кращий результат, ніж на попередніх.

Президент США Дональд Трамп спрогнозував, що партія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на наступних виборах до парламенту знову переможе, причому з іще кращим результатом, ніж на попередніх. Про це очільник Білого дому сказав під час виступу в єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.

"Віктор. Ми любимо Віктора... Ти фантастичний. Я знаю, що багато людей не погоджуються зі мною, але я єдиний, хто має значення", - сказав Трамп, звертаючись до прем'єра Угорщини.

Президент США нагадав, що підтримував Орбана на останніх виборах, які він виграв "з відривом у 28 пунктів".

"Я підтримав його на минулих виборах, і він виграв з відривом у 28 пунктів. Тепер у тебе знову вибори. Тож цього разу ти досягнеш ще кращих результатів. Ми це цінуємо і підтримуємо тебе на 100%", - сказав Трамп.

Вибори в Угорщині

Як відомо, наступні парламентські вибори в Угорщині мають відбутися навесні 2026 року. УНІАН писав, що Орбан ризикує втратити владу через значне зростання популярності опозиційних сил в країні.

Згідно із соціологічними опитуваннями, проведеми влітку 2025 року, угорська опозиційна партія "Тиса" не просто обійшла правлячу партію "Фідес", а отримала досить істотну перевагу над нею – близько 15%. Так, опитування показало, що за "Тису" готові проголосувати 51% виборців, тоді як за "Фідес" – лише 36%. У березні та сама соціологічна група фіксувала перевагу "Тиси" на рівні 9%.

Партія "Тиса" є зовсім молодою партією, очолив її досвідчений політик Петер Мад'яр, який раніше входив до уряду Орбана. У своїй політичній агітації "Тиса" робить ставку на питаннях охорони здоров'я та освіти.

