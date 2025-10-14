Внаслідок обстрілу приміські поїзди курсуватимуть за зміненим маршрутом без заїзду до станції Тимкове.

Вночі російські завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури в Кіровоградській області. Про це повідомив очільник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович у Telegram.

"Ворог продовжує нищити об'єкти критичної інфраструктури області. Цього разу на території Долинської та Новопразької громад. Попередньо - без жертв. Є пошкодження будівель. Без світла 5 населених пунктів. На об'єктах пожежі ліквідовані", - зазначив він.

Водночас, "Укрзалізниця" поінформувала, що внаслідок обстрілу приміські поїзди курсуватимуть за зміненим маршрутом без заїзду до станції Тимкове. Зокрема, за змінним маршрутом курсуватимуть (без заїзду до станції Тимкове) курсуватимуть:

Відео дня

№6035/6036 Помічна - Долинська (замість Помічна - Знамʼянка);

№6041 Долинська – Помічна;

№6466/6455 Висунь - П'ятихатки (замість Тимкове - Пʼятихатки);

№6487 Кривий Ріг - Висунь (замість Кривий Ріг - Тимкове);

№6488 Висунь – Кривий Ріг (замість Тимкове - Кривий Ріг).

Також, повідомляється, що сьогодні тимчасово не курсуватимуть поїзди Кіровоградщини №6039 Долинська – Тимкове та №6040 Тимкове - Долинська.

Удар по Харкову 14 жовтня

Як повідомляв УНІАН, вночі російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову, одне з влучань зафіксоване по території лікарні у Салтівському районі міста. Частково зруйнована одноповерхова будівля гаражу, пошкоджені триповерхова будівля медзакладу, будівля підприємства та легкові автомобілі. Сталося 2 осередки займання.

Є постраждалі, але їхня кількість не вказали. В ДСНС додали, що всіх пацієнтів, які перебували в момент ворожої атаки в лікарні, переведено до іншого лікувального закладу.

Вас також можуть зацікавити новини: