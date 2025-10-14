Зазначається, що попит і пропозиція на європейських енергетичних ринках перебувають у крихкій рівновазі.

Сплеск підозрілих інцидентів, у яких підозрюють Росію, змусив уряди країн Європи порушити питання про вразливість енергетичної інфраструктури напередодні зимового сезону.

Колумніст агентства Reuters Рон Буссо у своїй колонці пише, що остання хвиля гібридних атак не торкнулася безпосередньо енергетичної інфраструктури Європи, яка охоплює тисячі кілометрів підводних і наземних газопроводів і електрокабелів, термінали з переробки ЗПГ, електроопори та підстанції, морські нафтові та газові родовища, а також сонячні та вітряні електростанції.

Однак зростання кількості гібридних вторгнень відбувається на тлі посилення прямих ударів Росії та України по енергетичних об'єктах один одного. Атаки українських дронів на російські нафтопереробні заводи призвели до нестачі палива і падіння експорту, тоді як Москва останніми днями завдала масованих ударів по газовидобувних об'єктах Києва.

На цьому тлі енергетична інфраструктура видається природною метою для подальших гібридних атак. Попит і пропозиція на європейських енергетичних ринках перебувають у крихкій рівновазі напередодні зими, а будь-які збої можуть призвести до стрибків цін і підвищення рахунків за опалення.

Це порушує питання про те, чи достатньо Європа готова до майбутніх гібридних атак на свої енергетичні системи. Відповідь майже напевно буде "ні".

"Безумовно, було докладено зусиль зі зміцнення заходів оборони та захисту, особливо в секторах фізичної газової та енергетичної інфраструктури в Прибалтиці та Скандинавії. Ще є деякі недоліки", - зазначив керуючий директор з енергетики, промисловості та ресурсів в Eurasia Group Хеннінг Глойштейн.

Щоб захиститися від можливих наслідків російських атак, уряди, постачальники та споживачі мають максимально диверсифікувати джерела енергії. Це може означати будівництво резервних систем доставки газу, використання місцевих електростанцій на поновлюваних джерелах енергії та акумуляторних сховищ, а також збільшення запасів газу.

Невідомі дрони над Європою - останні новини

Декілька європейських країн зіткнулися з невідомими дронами у своєму повітряному просторі. Доходило до тимчасового закриття аеропортів.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Берлін хоч і досяг значного прогресу в галузі захисту від невідомих дронів, але Бундесвер не може взяти на себе повну відповідальність за цей процес у країні.

Крім того, ми також розповідали, чого намагається досягти Росія, розхитуючи ЄС дроновими атаками.

