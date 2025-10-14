Цей крок відкриває можливості для передачі технологій, ноу-хау та інтелектуальної власності, а також для спільних розробок.

Данія запропонувала спосіб розв'язання деяких із найсерйозніших проблем, з якими стикається Україна у сфері оборони. Як пише Business Insider, Україна постійно потребує більшої кількості озброєнь, але компанії можуть виробляти їх лише в межах свого обмеженого оборонного бюджету. При цьому представники галузі заявляють, що в разі збільшення фінансування виробництво може бути збільшено більш ніж утричі.

І остання ініціатива Данії, що дозволяє українським виробникам виробляти обладнання на території цієї країни - це важливий крок до вирішення цієї проблеми, зазначає BI. Вона спрямована на те, щоб надати Данії доступ до українських технологій і надати цим компаніям необхідну підтримку для виробництва більшої кількості зброї для оборони України.

Підхід Данії

Данія виділяє понад 50 мільйонів доларів на допомогу компаніям, які розпочинають свою діяльність у країні в рамках своєї ініціативи "Будуємо для України". Міністр оборони Троельс Лунд Поульсен заявив, що це полегшить збройним силам його країни "деякі новітні технології та досвід України".

Як пояснює BI, наразі українські правила, що регулюють експорт, настільки суворі, що компанії та промислові організації, які працюють у сфері оборони, заявляють про фактичне заморожування експорту:

"Новий крок Данії може стати свого роду експортною можливістю, просто за рахунок передислокації. Він відкриває можливості для передачі технологій, ноу-хау та інтелектуальної власності, а також для спільних розробок".

Крім того, розміщення виробництва на території НАТО забезпечує захист від російських атак, і знижує навантаження на українські оборонні компанії, які змушені розділятися і розосереджувати виробництво всередині країни, щоб не стати головними цілями для російського нападу.

"Ми намагаємося діяти розумно і не створювати занадто велику ціль, яка могла б привернути занадто багато уваги", - заявив в інтерв'ю Business Insider генеральний директор української компанії-розробника автономних систем Ark Robotics. Проблема в тому, що ці превентивні заходи уповільнюють процес і ускладнюють масштабування. Він поділився, що компанія хоче перенести якомога більшу частину свого виробництва в інші частини Європи.

Це також відповідає меті України щодо тіснішої інтеграції з європейськими збройними силами та промисловістю і знижує витрати на безпеку.

Поки що тільки одна українська компанія планує відкрити нові підприємства в Данії. Fire Point виробляє безпілотники, ракети та інше озброєння. У Данії компанія планує виробляти ракетне паливо. Однак очікується розширення партнерських відносин.

Виробництво зброї в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі на фронті понад 40% зброї, яка застосовується, - це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною. Він також поставив завдання перед виробниками та урядом довести цей показник до щонайменше 50% на кінець року.

наприкінці вересня Зеленський розповів, що українське дронобудування вже об'єднало понад 300 компаній. Цього року планується запуск експорту наших нових технологій у США та інші країни.

