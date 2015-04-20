Калашніков незадовго до смерті скаржився, що його зрадили – ЗМІ

Про це він сказав у своєму останньому інтерв'ю, яке він дав програмі "Гроші" 26 лютого цього року, пише ТСН.

"Я як член Партії регіонів чесно виконував свій обов'язок. Я ідейна людина і я на сьогодні вважаю, що програма партії була досить потужна... В житті є такий термін — зрада. Зрадити, мабуть, є найбільший гріх. Ну мене зрадили. Я не зраджував", - сказав Калашніков, відповідаючи на питання, чи сумує він за екс-президентом Віктором Януковичем.

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При цьому екс-нардеп натякнув на те, що його зрадив саме Янукович.

"Ну ви подумайте, хто зрадив мене і таких як я. Нас було 1,5 мільйони членів партії", - сказав Калашніков.

Як повідомляв УНІАН, за два дні до вбивств домашні адреси Калашнікова та журналіста Олесі Бузини з'явилися в інтернеті. Правоохоронці не відкидають російський слід у злочині.