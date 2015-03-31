МВС і ГПУ блокували затримання головних підозрюваних у справі про розстріл на Майдані - звіт РЄ

Міністерство внутрішніх справ прямо перешкоджало переслідуванню головних підозрюваних у справі про розстріл на Інститутській. Генеральна прокуратура також не зробила всіх необхідних дій, а за Віталія Яреми – свідомо блокувала затримання.

Про це йдеться у звіті Міжнародної дорадчої групи (МДГ), що створена Радою Європи та Україною для спостереження за розслідуванням подій на Майдані. Група оприлюднила свій звіт в Києві 31 березня, повідомляє "Європейська правда".

У звіті зазначається, що існують обґрунтовані підозри вважати, що від 16 до 20 бійців спецпідрозділу "Беркут" причетні до загибелі більшості з тих мітингуючих, яких застрелили 20 лютого на вулиці Інститутській.

Водночас звіт наводить велику кількість епізодів, які свідчать, що представники Міністерства внутрішніх справ та керівництво полку "Беркут" здійснювали системні зусилля, щоб запобігти розслідуванню та покаранню винних.

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У МДГ є також питання до Генпрокуратури в цьому контексті.

Зокрема, наводиться епізод, що мав місце на початку квітня. Після затримання трьох бійців "Беркуту" їхній колега погодився давати свідчення про події на Майдані, щоб уникнути арешту. Однак після того він отримав телефонний дзвінок на мобільний з офісу київського "Беркуту"; телефоном йому порадили припинити співпрацю з ГПУ.

Пізніше Генпрокуратура отримала через суд аудіозапис цієї розмови (що міг би стати доказом у суді), але згодом цей запис зник зі справи, стверджує МДГ.

За даними міжнародної групи, навесні була можливість затримати, імовірно, всіх ключових підозрюваних, але нею не скористалися. Ще наприкінці літа в Україні були присутні від 8 до 12 ключових підозрюваних.

Однак, за словами керівника слідчої групи Олексія Баганця, після того, як він повідомив генпрокурора Віталія Ярему про намір їх затримати, той змінив керівництво групи.

Після цього у спілкуванні з МДГ прокуратура змінила позицію та почала стверджувати, що вони не мають достатніх доказів для затримання підозрюваних.

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Джерело "Європейської правди" в керівництві Ради Європи наголосило, що за часи Яреми виникло найбільше проблем у проведенні слідства у "справі Майдану".

Довідка УНІАН. Міжнародну дорадчу групу зі спостереження за розслідуванням актів насильства, що мали місце в Україні у період з 30 листопада 2013 року по кінець лютого 2014 року, було створено за ініціативи генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда у лютому 2014 р. До її складу, окрім Братца, увійшли колишній суддя Європейського суду з прав людини від України, доктор юридичних наук Володимир Буткевич, український правозахисник Олег Анпілогов та експерти Ради Європи.