Близько 20 тисяч правоохоронців стежитимуть за порядком в Україні на травневі свята
Міністерство внутрішніх справ, Національна гвардія, Служба безпеки України готові забезпечити порядок на травневі свята, на вулиці вийдуть близько 20 тис. співробітників правоохоронних органів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій у форматі селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
«Що стосується травневих свят, то ми виведемо на вулиці близько 20 тисяч осіб - працівників МВС, Нацгвардії, регулярної частини міліції. Ключові точки - це Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя», - сказав він.
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Аваков зазначив, що МВС звернулося до голів облдержадміністрацій за сприянням в організації захисту від провокацій у регіонах.
«Ми повністю готові разом з СБУ і військовими забезпечити порядок», - запевнив міністр.