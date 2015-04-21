Близько 20 тисяч правоохоронців стежитимуть за порядком в Україні на травневі свята

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій у форматі селекторної наради під головуванням прем'єр-міністра Арсенія Яценюка повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Що стосується травневих свят, то ми виведемо на вулиці близько 20 тисяч осіб - працівників МВС, Нацгвардії, регулярної частини міліції. Ключові точки - це Одеса, Дніпропетровськ, Харків, Запоріжжя», - сказав він.

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Аваков зазначив, що МВС звернулося до голів облдержадміністрацій за сприянням в організації захисту від провокацій у регіонах.

«Ми повністю готові разом з СБУ і військовими забезпечити порядок», - запевнив міністр.