Депутатам заборонили проводити брифінги під час засідання Ради
Гройсман доручив Апарату ВР передбачити проведення брифінгів депутатів під час перерв у засіданні парламенту.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман доручив Апарату парламенту передбачити проведення брифінгів народних депутатів під час перерв у засіданні ВР.
Як передає кореспондент УНІАН, це було зроблено після того, як лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк заявив, що в сесійній залі не вистачає голосів для ухвалення рішення, а в той же час 10 народних депутатів дають брифінг у прес-поінті.
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Гройсман у відповідь на це доручив апарату ВР привести у відповідність з роботою парламенту роботу прес-поінта, тобто, по суті передбачається заборонити проведення брифінгів та прес-конференцій під час засідання парламенту.
Відповідно брифінги мають проводитися в перервах між засіданнями.