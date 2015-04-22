Депутатам заборонили проводити брифінги під час засідання Ради

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман доручив Апарату парламенту передбачити проведення брифінгів народних депутатів під час перерв у засіданні ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, це було зроблено після того, як лідер фракції “Самопоміч” Олег Березюк заявив, що в сесійній залі не вистачає голосів для ухвалення рішення, а в той же час 10 народних депутатів дають брифінг у прес-поінті.

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Гройсман у відповідь на це доручив апарату ВР привести у відповідність з роботою парламенту роботу прес-поінта, тобто, по суті передбачається заборонити проведення брифінгів та прес-конференцій під час засідання парламенту.

Відповідно брифінги мають проводитися в перервах між засіданнями.