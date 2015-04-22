На мітингу шахтарів під Міненергетики в Києві сталася сутичка

Як передає кореспондент УНІАН, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець назвав цих невідомих чоловіків «тітушками».

Сутичка припинилася, шахтарі намагаються з’ясувати, хто були ці нападники.

Тим часом, близько 700 шахтарів, які беруть участь в акції протесту в Києві, прибули до Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Вони розмістилися навпроти центрального входу до міністерства і б'ють дерев'яними палицями по каскам.

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Водночас біля входу до міністерства — щільний кордон міліції.

Навпроти входу до міністерства розміщено транспарант із написом: “Якщо влада мовчить, а міністр лише шкодить — шахтарі беруть відповідальність за галузь на себе!”

Нагадаємо, шахтарі зібралися на мітинг у Києві з вимогою повного погашення заборгованості по заробітній платі та спрямування коштів на підтримку і розвиток вугільної промисловості України.