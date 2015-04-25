З'їзд адвокатів призначив двох членів Вищої ради юстиції

III З'їзд адвокатів призначив двох із трьох членів Вищої ради юстиції, провівши другий тур голосування сьогодні вночі.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила головуюча на з'їзді голова Харківської колегії адвокатів Вікторія Гайворонська.

За її словами, делегати з'їзду вирішили провести другий тур голосування після того, як у першому турі жоден з восьми кандидатів не набрав мінімально необхідних 130 голосів.

В результаті проведення другого туру членами Вищої ради юстиції призначено від адвокатської спільноти - Павла Гречківського, від суддівського корпусу - Аллу Лесько.

Також Гайворонська повідомила про рішення зробити перерву в роботі з'їзду для того, щоб у червні призначити ще третього члена ВРЮ від юридичної спільноти.

Вона додала, що в бюлетені для голосування будуть внесені ті кандидати, що й під час голосування 24 квітня.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня ІІІ З’їзд адвокатів не зміг призначити жодного з трьох членів Вищої ради юстиції. Суддя Лесько набрала 121 голос, суддя Сергій Острович - 71, адвокат Вадим Беляневич - 119 голосів, адвокат Гречківський - 120. Інші четверо кандидатів набрали значно менше голосів - від 3 до 29.