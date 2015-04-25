У Чернігові націоналісти вночі знесли погруддя Юрієві Коцюбинському (фото)

Як повідомили УНІАН у міському відділі міліції, група молодих людей вночі звалили із постаменту погруддя сину відомого письменника Михайла Коцюбинського та у сміттєвому баку відкотили до Чернігівської міської ради.

Там їх затримали правоохоронці. Молодих людей опитали і відпустили.

За фактом правопорушення відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 298 Кримінального кодексу України (знищення, пошкодження, руйнування пам'ятників культурної спадщини або їх частин), максимальна санкція якої передбачає 3 роки позбавлення волі. У справі триває слідство.

У місцевих ЗМІ поширено інформацію, що відповідальність за знесення погруддя взяла на себе націоналістична організація «Третя сила».

Це вже п’яте погруддя, знесене на Алеї героїв у Чернігові.

Читайте такожУ Чернігові повалили пам'ятник Фрунзе (фото, відео) Як повідомляв УНІАН, 9 лютого у Чернігові представники націоналістичних організацій знесли погруддя радянським діячам Миколі Подвойському та Володимиру Антонову-Овсієнку на Алеї героїв.

17 квітня у місті було повалено погруддя радянським діячам Миколі Щорсу та Миколі Кропив’янському.

Загалом дискусія щодо подальшого пам'ятників у центрі Чернігова активізувалася перед Днем пам'яті Героїв Крут. Місцеві історики під час "круглого столу" пропонували вирішити це питання зважено, а також провести інформаційну компанію щодо правдивих біографій діячів, адже життя і діяльність переважної більшості з них об'єктивно не вивчалися.

Чернігівські ветерани виступили категорично проти знесення пам'ятників на Алеї героїв, натомість низка молодіжних громадських організацій вимагали негайного демонтажу погрудь.

Міський голова запропонував вирішити подальшу долю пам'ятників через проведення у місті громадських слухань.

Довідка УНІАН: Погруддя радянським діячам ( Юрію Коцюбинському, Миколі Подвойському, Володимиру Антонову-Овсієнку, Миколі Щорсу, Віталію Примакову, Миколі Кропивянському, Михайлу Кирпоносу та Василю Сеньку) встановлювалися на Алеї героїв упродовж 1970 – 1989 років. Окремі з них – за рішенням Ради Міністрів УРСР. Погруддя виготовлені із бронзи, постаменти – з граніту.

Частина із увіковічених радянських діячів були розстріляні, а потім реабілітовані, тому серед жителів міста побутувала неофіційна назва «Алея розстріляних героїв».

Юрій Коцюбинський (1896-1937) – військовий і політичний діяч, причетний до встановлення радянської влади в Україні.

У 1935 році був заарештований за антирадянську діяльність та засланий до західного Сибіру. За рік заарештований і повернутий до Києва за звинуваченням у керівництві контрреволюційною троцькістською організацією. У 1937 році був розстріляний, у 1955 році – реабілітований.