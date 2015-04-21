В НАТО відзначили появу ядерної зброї у військовій риториці РФ

Про це на прес-конференції у Копенгагені заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає РБК з посиланням на Bloomberg.

За його словами, НАТО провело найбільшу модернізацію військової сили з часів холодної війни і продовжить нарощувати озброєння, одночасно прагнучи до діалогу з Москвою.

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Столтенберг підкреслив, що система ПРО НАТО не направлена проти Росії, і що альянс не прагне до конфронтації.

в середині березня у фільмі, присвяченому річниці приєднання Криму до Росії президент Володимир Путін заявив, що рік тому влада була готова привести до стану бойової готовності ядерні сили.