В НАТО відзначили появу ядерної зброї у військовій риториці РФ
01:46, 21 квітня 2015Світ
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Росія почала згадувати ядерну зброю у своїй військовій риториці.
REUTERS
Про це на прес-конференції у Копенгагені заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає РБК з посиланням на Bloomberg.
За його словами, НАТО провело найбільшу модернізацію військової сили з часів холодної війни і продовжить нарощувати озброєння, одночасно прагнучи до діалогу з Москвою.
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Столтенберг підкреслив, що система ПРО НАТО не направлена проти Росії, і що альянс не прагне до конфронтації.
в середині березня у фільмі, присвяченому річниці приєднання Криму до Росії президент Володимир Путін заявив, що рік тому влада була готова привести до стану бойової готовності ядерні сили.
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