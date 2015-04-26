Яценюк: Нам потрібна оборонна зброя, бо ми захищаємо не лише свої кордони, а й цілісність Європи

Прем’єр вкотре наголосив, що українські військові нині боронять не тільки кордони держави, а й цілісність усієї Європи.

"Ми не просимо у Вас наступальної зброї. Дайте нам зброю для оборони держави. Ми обороняємо ваші кордони. Мир і спокій у ЄС. Тому що ті, що на Заході ЄС, вони думають, що російські танки туди не доїдуть - дай Бог. Ми також півтора роки тому думали, що Росія ніколи не дозволить собі анексію Криму і військове вторгнення на Донець та Луганськ", - сказав Яценюк.

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На думку Яценюка, єдино правильний вихід із провокованого Росією складного геополітичного конфлікту – аби світ був об’єднаний в допомозі Україні так, як Україна сьогодні допомагає Європі та ЄС.

«Зараз проблема лежить у тій площині, що ми хочемо миру, але ми змушені боротися за цей мир. І тому наш заклик до європейських партнерів і наших західних друзів – дайте нам можливість захистити нашу територію, дайте нам можливість захистити нашу країну. Ми воюємо з ядерною державою», - наголосив він.