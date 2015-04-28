Порошенко і Меркель засудили порушення бойовиками режиму тиші на Донбасі

В ході розмови політики засудили постійні порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків, повідомляє прес-служба Президента.

"Співрозмовники підкреслили необхідність повного виконання Мінських домовленостей усіма сторонами. Вони також обговорили роботу Тристоронньої контактної групи і діяльність Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ", – йдеться в повідомленні.

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Порошенко і Меркель також обговорили питання у контексті відносин Україна–ЄС та підготовку до саміту "Східного партнерства" в Ризі.