Солдатів, які блокували базу ДУК ПС, хтось "накрутив" - Білозерська

Про це у Facebook написала відома українська блогерка, боєць Правого сектору Олена Білозерська.

"Армійці, які оточили нашу базу, що знаходиться на межі Дніпропетровщини і Донеччини (раніше Правий сектор повідомляв про базу в Пісках під Донецьком - ред.) — не ті, з якими ми пліч-о-пліч пройшли рік війни, а нові, новопризвані. Вони майже нічого не знають про ДУК ПС, і їх накрутили, що ми нібито збираємося йти на Київ скидати Порошенка. Про це стало відомо з розмов наших хлопців з солдатами”, - написала вона.

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За словами Дмитра Яроша, база була блокована без всяких попереджень підрозділами десантників 25- і 95-й бригад, разом з бронетехнікою і важким озброєнням.