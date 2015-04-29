Колишніх керівників ГПУ викликали в Брюссель у справі про фальсифікації відомостей, надісланих до ЄС

Про це свідчать повістки бельгійського судового пристава, спрямовані на адресу Міністерства юстиції України для участі в судовому засіданні в Брюсселі, призначеного на 17 червня 2015 року.

Про це повідомив відомий міжнародний адвокат Максим Райко, виклавши документи на своїй сторінці у Фейсбуці.

Максим Райко також повідомив, що судове переслідування колишніх керівників української прокуратури ініційовано екс-першим заступником голови адміністрації Президента УкраїниАндрієм Портновим, щодо якого Євросоюз нещодавно скасував санкції.

У заяві, прийнятій бельгійським судом, Портнов навів докази фальсифікації відносно нього відомостей, направлених українськими чиновниками в Євросоюз.

Як пише Закон і Бізнес, сам Портнов також підтвердив початок судового процесу в Бельгії над колишніми українськими прокурорами і заявив, що надаючи недостовірну інформацію в раду ЄС, українські прокурори вчинили злочин як на території України, так і на території Бельгії.

Портнов також заявив, що час його юридичного захисту пройшло і він планує серію міжнародних юридичних дій, спрямованих на кримінальне переслідування українських чиновників, активний пошук їх зарубіжних активів і рахунків.