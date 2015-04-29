МЗС 13 травня очікує отримати "зелене світло" на введення безвізового режиму з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Євген Перебийніс.

«Ми завершили виконання другої фази Плану дій та очікуємо на висновки Єврокомісії 13 травня», - сказав Перебийніс.

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Він висловив сподівання, що висновки Єврокомісії будуть позитивними і дозволять Україні перейти до введення безвізового режиму.

Водночас Перебийніс зазначив, що Єврокомісія може надати свої зауваження, які українська сторона має усунути.