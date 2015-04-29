Сепаратисти переписують історію Голодомору 1930-х років - New York Times
Учні на захоплених східноукраїнських територіях тепер вивчають іншу версію історії, яку для них переписали сепаратисти
Так, голод 1932–1933 років багато українських та іноземних істориків визнають геноцидом, який став прямим наслідком насильницької колективізації та вилучення зерна й продовольства для експорту закордон, повідомляє "Голос Америки" із посиланням на The New York Times.
Однак за наказом сепаратистського так званого "міністерства освіти" у школах викладають "відретушовану російську версію, згідно з якою Голодомор був неминучою трагедією, яка спіткала весь Радянський Союз", пише автор статті. А українські підручники з історії вчителям сказали викинути у смітник.
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Учням подають кардинально іншу картину найтемніших періодів ХХ століття – і не лише Голодомору, а й сталінських репресій, відносин з Росією та співпрацею з нацистами, в якій сепаратисти звинувачують Степана Бандеру.
Згідно з новими вказівками, сталінські роки вчителі мають подавати як період модернізації та розповідати про "успіхи вугільної та металургійної галузей", "остаточну ліквідацію неписьменності серед дорослих" і "науково-технічний прогрес".