Так, голод 1932–1933 років багато українських та іноземних істориків визнають геноцидом, який став прямим наслідком насильницької колективізації та вилучення зерна й продовольства для експорту закордон, повідомляє "Голос Америки" із посиланням на The New York Times.

Однак за наказом сепаратистського так званого "міністерства освіти" у школах викладають "відретушовану російську версію, згідно з якою Голодомор був неминучою трагедією, яка спіткала весь Радянський Союз", пише автор статті. А українські підручники з історії вчителям сказали викинути у смітник.

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Учням подають кардинально іншу картину найтемніших періодів ХХ століття – і не лише Голодомору, а й сталінських репресій, відносин з Росією та співпрацею з нацистами, в якій сепаратисти звинувачують Степана Бандеру.

Згідно з новими вказівками, сталінські роки вчителі мають подавати як період модернізації та розповідати про "успіхи вугільної та металургійної галузей", "остаточну ліквідацію неписьменності серед дорослих" і "науково-технічний прогрес".