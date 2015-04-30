"Правий сектор" обіцяє не дати комуністам провести марш 1 травня

"Правий сектор" не дозволить 1 травня розгулювати по Києву людям з комуністичною символікою, заявив прес-секретар "Правого сектора" Артем Скоропадський, передає theinsider.ua.

"Наша патріотична сила не дозволить розгулювати по Києву людям з комуністичною символікою. З прапорами Компартії вони більше двох метрів не пройдуть", – цитує його прес-служба організації.

Скоропадський наголосив, що "Правий сектор" дасть відсіч "й іншим лівим антиукраїнським силам".

Читайте такожМіноборони заперечує наявність конфлікту з "Правим сектором"

"Основа "Правого сектора" – "Тризуб" імені Степана Бандери – в таких випадках звертається до національно-захисної діяльності, яка означає захист честі та гідності українського народу всіма доступними методами і способами", – пояснив Скоропадський.

Як відомо, під час святкування 1 і 9 травня в Києві заплановані масові заходи Комуністичної партії України.

Раніше УНІАН повідомляв, що Симоненко зібрався провести у Києві марш за участю іноземних комуністів.