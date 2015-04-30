Маріупольців попросили не мітингувати на травневі свята

Сьогодні на спільному брифінгу в ДК "Молодіжний" заступник командувача сектору "М" Сергій Масленко і заступник начальника ГУ міліції Маріуполя Володимир Кондратенко звернулися до керівників громадських організацій, політичних рухів міста з проханням утриматися від проведення мітингів і демонстрацій до 10 травня, повідомляє 0629.com.ua.

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За словами Сергія Масленка, святкові дні повинні стати об'єднуючими для маріупольців. "Історичними суперечками повинні займатися історики", - зазначив заступник командувача сектору "М".

Володимир Кондратенко підкреслив, що посилені наряди міліції всі святкові дні будуть нести цілодобове патрулювання міста у місцях масових скупчень людей. Він звернувся до маріупольців з проханням проявляти пильність, повідомляти про всіх підозрілих людей, машини, предмети в міліцію, щоб не допустити провокацій і терактів в місті.